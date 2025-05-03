В соцсети Х сменится алгоритм рекомендаций

Американский предприниматель, руководитель департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск объявил о внедрении нового алгоритма рекомендаций для пользователей соцсети Х. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

© Газета.Ru

«X заменит алгоритм рекомендаций на облегченную версию Grok, поэтому вскоре он станет гораздо лучше», — написал предприниматель.

До этого ряд пользователей, включая самого владельца соцсети, были возмущены рекомендациями в Х. В январе Маск выразил недовольство алгоритмами в соцсети, поскольку они заполняли его ленту постами с нацистскими приветствиями. Предприниматель добавил, что алгоритм рекомендаций в его соцсети — «полный отстой».

ИИ Grok от основанного Маском стартапа xAI уже применяется в одноименном чат-боте. Создатели проекта утверждают, что этот вариант алгоритмов отличается от аналогов отсутствием цензуры, кроме того, он обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени.

Также Маск пожаловался на слабые финансовые показатели и отсутствие большого прироста пользователей принадлежащей ему социальной сети X.