NASA: Китай замедлил вращение Земли

Плотина «Три ущелья» на реке Янцзы в Китае замедлила вращение Земли и сместила ось планеты, заметили ученые из NASA.

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Плотина сдерживает миллиарды тонн воды, и эта вода путем перераспределения увеличила момент инерции Земли. Замедление для обычного человека совсем незначительное — всего 0,06 микросекунды, однако для ученых это важный показатель: люди могут влиять на природные процессы.

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Плотина «Три ущелья» в длину составляет 2,3 км, ее высота — 185 см, а вес — 65,5 млн тонн стали и бетона. Водохранилище плотины вмещает около 40 кубических километров воды — это 39 млрд тонн. Вода находится на высоте 175 метров над уровнем моря и создает колоссальную потенциальную энергию.

О том, чтобы построить на мощной реке Янцзы плотину, предотвратить наводнения и обеспечить страну электричеством, заговорили в 1919 году, а воплощать идею начали в 1994 году, в 2012-м плотина заработала.

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