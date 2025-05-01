Ученые обнаружили новый вид опасных червей

Международная группа исследователей из Национального музея естественной истории, а также университетов Дрекселя, Северной Каролины, Джеймса Кука и Щецина обнаружила ранее неизвестный вид плоских червей, чье распространение способно представлять потенциальную угрозу для человека.

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Визуально новый вид, получивший название Amaga pseudobama, напоминает Obama nungara, который присутствует на территории всего европейского континента. Организмы длиной в несколько сантиметров обладают коричневой расцветкой и имеют южноамериканское происхождение, хотя ранее их не находили в этом регионе.

Из-за внешней схожести червей с Obama nungara их сложнее идентифицировать и отслеживать его ареал. При этом существа значительно различаются на молекулярном уровне.

Червей впервые обнаружили на территории американской Северной Каролины в 2020 году. Особей также заметили во Флориде и Джорджии. Исследователи допустили, что этот вид уже мог проникнуть в соседние регионы США.

Ученые обратили внимание на то, что для оценки экологических последствий и уточнения границ распространения вида необходимо продолжительное наблюдение за открытыми червями, дополненное методами геномного анализа, исследование было опубликовано в журнале PeerJ.

14 января австралийские ученые открыли новый вид смертельно опасного воронкообразного паука и назвали его Atrax christenseni — в честь актера Криса Хемсворта. Впервые особь обнаружили еще в первой половине 2000-х годов, после чего ее долгое время изучали эксперты ряда ведущих профильных университетов и институтов.