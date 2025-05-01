Венгерский астронавт Капу отправится на МКС 29 мая

Венгерский инженер Тибор Капу отправится в составе интернационального экипажа на Международную космическую станцию (МКС) 29 мая. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС первый и пока единственный венгерский космонавт Берталан Фаркаш, выступающий консультантом программы подготовки к полету своего соотечественника.

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Он только что побывал в Хьюстоне (штат Техас), где в Центре Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжаются тренировки и обучение экипажа из четырех человек. Командиром корабля назначена опытный американский астронавт Пегги Уитсон, а в состав экипажа вместе с венгерским инженером войдут индийский летчик-испытатель Шубханшу Шукла и астронавт Европейского космического агентства поляк Славош Узнаньский. Они отправятся в путешествие к звездам на корабле Dragon, который должна вывести на орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX.

"Старт назначен на 29 мая. Капу полностью готов к полету", - заверил Фаркаш, встречавшийся с ним в Хьстоне.

Если все пойдет по плану, то Капу станет вторым гражданином Венгрии, который побывает в космосе.

Фаркаш признался, что рад тому, что полет его соотечественника запланирован именно на конец мая, когда 45 лет назад он сам отправился вместе с космонавтом Валерием Кубасовым на советскую орбитальную станцию "Салют-6". В связи с этим в Венгрии запланированы небольшие юбилейные торжества, и если путешествие Капу на МКС пройдет удачно, то появится двойной повод для того, чтобы отметить достижения национальной космической программы.

За последние два года Капу прошел длительный конкурсный отбор и стал кандидатом на полет на МКС по соглашению с NASA и американской компанией Axiom Space, которая занимается космическим туризмом и разработкой космических технологий. Он проведет на станции 30 дней и выполнит несколько научных экспериментов по программе, составленной венгерскими университетами и исследовательскими центрами. Фаркаш рад, что в Венгрии появится еще один человек, которому покорятся космические высоты, и считает это важным для страны с научной и политической точек зрения.

Фаркаш был пятым космонавтом из социалистических стран, принявшим участие в программе "Интеркосмос" вслед за коллегами из Чехословакии, Польши, ГДР и Болгарии. Он отправился в полет на советском космическом корабле "Союз-36" вместе с Кубасовым 26 мая и вернулся на Землю 3 июня 1980 года. За неделю работы на станции "Салют-6" Фаркаш провел полтора десятка научных и медицинских экспериментов, в том числе с использованием венгерских приборов и оборудования. После того полета он стал Героем Венгерской Народной Республики и Героем Советского Союза, получил звание бригадного генерала ВВС.