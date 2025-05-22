Вот чем занимались люди в 1435 году — пять важных профессий Средневековья

В средневековых городах проживали самые разные люди, которые работали в разных сферах. Портал medievalists.com рассказал о самых популярных средневековых профессиях на примере французского города Монпелье 1435-1446 годов.

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Церковная работа

В клерикальную категорию профессий входят дьяконы, капелланы и священники, монахи и монахини, настоятели и настоятельницы монастырей, и даже местный епископ, владеющий недвижимостью в городе. Клирики составляли чуть менее 4% налогоплательщиков. А в средиземноморских городах популяция сотрудников церкви, скорее всего, была выше, чем показывают фискальные источники. Правда, многие клирики освобождались от уплаты персональных налогов, и потому не появляются в налоговых документах.

Обувное ремесло

В Монпелье также проживало достаточно много сапожников: на них приходились 4% налогоплательщиков в 1435-1446 годах. Они сбивались в различные гильдии в зависимости от того, на каких улицах находились их мастерские. Но после эпидемии Черной смерти и последующих заболеваний количество ремесленников снизилось. В 1444 году в исторических документах упомянуты всего четыре гильдии.

В других средневековых городах сапожничество могло быть еще более популярной сферой труда. Так, в каталонском городе Манреса рядом с Барселоной сапожники были самыми многочисленными работниками, упомянутыми в фискальных документах. Они составляли до 15% рабочей силы, опередив даже фермеров.

Ремесло мясника

Средневековые христиане воздерживались от мяса 150 дней в году, если учитывать все дни поста, но это не мешало им есть много мяса в другие дни. На юге Франции люди поедали в среднем 26 килограммов мяса в год, или 120 граммов в день. Для сравнения, современные французы в среднем едят по 160 граммов мяса в день — не так уж и далеко от средневековой статистики.

Мясники в Монпелье составляли до 4%налогоплательщиков. В 1435-1446 годах в городе было как минимум 60 мясников, работавших для популяции менее 20 000 человек — то есть, примерно один мясник на каждые 300 горожан. В Тулузе в начале XIV века один мясник обслуживал 225 человек.

Обычно мясники специализировались на каком-то конкретном сырье, будь то свинина, баранина или говядина. Так, в Монпелье 55% мясников продавали баранину, 35% — говядину, а 10% — свинину. Ливер животных обрабатывался другими работниками, которые готовили внутренние органы для пирогов и сосисок. Мясом птицы также торговали иные специалисты — их называли птичниками

Плотничье дело

Плотники в Монпелье сформировали довольно расплывчатую профессиональную группу. Они строили дома, собирали мебель, а также рубили и продавали дрова. На них приходилось 6% налогоплательщиков, или 81 человек, хотя сама по себе профессия была довольно важной для города. Дома, которые строили плотники, давали горожанам крышу над головой, а городское правительство регулярно нанимало их для обслуживания общественных зданий. В Монпелье плотники зачастую жили ближе к городским канавам: именно там хранились и вымачивались бревна, поставлявшиеся в город для обработки.

Фермерство

На крестьян-простолюдинов приходилось 25% рабочей силы и 16,5% налогоплательщиков. В Тулузе и Авиньоне в XV веке — 17%. Неудивительно, но крестьян было больше в пригородных поселениях, нежели в городах-крепостях. Большая часть полей находилась за городскими стенами, даже несмотря на то, что в средневековых городских центрах было много садов и огородов. Ими, согласно документам, в Монпелье занимался отдельный класс работников — городские крестьяне.