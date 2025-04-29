В России стартовали продажи бюджетного смартфона Poco C71

В России стартовали продажи нового бюджетного смартфона POCO C71. Устройство предлагает современное оснащение начального уровня и доступно по цене от 5990 рублей.

© Xiaomi Poco

Смартфон получил восьмиядерный процессор UNISOC T7250, который обеспечивает производительность выше на 83% по сравнению с предыдущими моделями. В тесте AnTuTu устройство набрало 266 353 балла. В продаже доступны версии с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти, с возможностью увеличения оперативной памяти до 8 ГБ.

POCO C71 оборудован 6,88-дюймовым дисплеем с разрешением 1640×720 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Производитель особое внимание уделил заботе о глазах пользователя: экран поддерживает технологии снижения синего света и минимизации мерцания, сертифицированные TÜV Rheinland.

Основная камера смартфона включает 32-мегапиксельный модуль с поддержкой искусственного интеллекта. Камера захватывает больше света, чем в предыдущих поколениях устройств, что позволяет делать более яркие снимки при слабом освещении. Фронтальная камера на 8 Мп также оснащена функцией мягкой подсветки для селфи в темноте.

© Xiaomi Poco

Смартфон выполнен в тонком корпусе толщиной 8,26 мм и представлен в черном, золотом и синем цветах. Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает более 20 часов воспроизведения видео или около 9 часов игр без подзарядки. Быстрая зарядка мощностью 15 Вт входит в стандартную комплектацию.

Для удобства пользователей POCO C71 поддерживает боковой сканер отпечатков пальцев и распознавание лиц с помощью ИИ. Смартфон также прошел тестирование на надежность портов и разъемов.

Устройство уже доступно в торговых сетях Beeline, Ситилинк, OZON, Яндекс Маркет, Мегафон и других. До 31 мая действует специальная цена: версия 3+64 ГБ обойдется в 5490 рублей, а версия 4+128 ГБ — в 7490 рублей.