Юбилейный iPhone окажется рекордно дорогим

Рост цен на смартфоны Apple в 2027 году назвали неизбежным. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель агентства Марк Гурман напомнил, что в 2027 году Apple отметит 20-летие выхода первого iPhone. В честь этого корпорация представит уникальный флагманский смартфон и первый складной девайс. По мнению Гурмана, потребителям стоит подготовиться к росту цен, так как юбилейные устройства будут рекордно дорогими.

Специалисты объяснил, что Apple собирается использовать в новом флагмане особенные детали и компоненты. Также юбилейный iPhone будет иметь «чрезвычайно сложную» конструкцию, что также влияет на себестоимость гаджета.

Гурман также напомнил, что из-за торговой войны Вашингтона и Пекина Apple намерена перенести производство всех iPhone для американского рынка из Китая в Индию. По его оценкам, производство смартфонов в этом регионе на 5-10 процентов дороже, чем в Китае.

В начале апреля инсайдер Марк Гурман заявил, что в честь 20-летней годовщины с выхода первого iPhone компания Apple представит уникальный смартфон. Ожидается, что он будет преимущественным образом изготовлен из стекла.