Инсайдер раскрыл кодовое название смарт-очков Apple

Согласно последним сообщениям из источников, близких к компании, Apple продолжает работу над собственной парой умных очков. Этот продукт, который, как утверждается, носит кодовое название N50, призван интегрировать последние разработки Apple в области искусственного интеллекта в форм-фактор носимого устройства. Ожидается, что устройство будет более доступным по цене, чем Vision Pro. Об этом со ссылкой на инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана сообщает издание 9to5Mac.

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Известно, что долгосрочной целью Apple является создание передовых очков дополненной реальности, однако полноценные AR-очки для массового потребителя пока остаются перспективой нескольких лет.

Поэтому, как сообщается, Apple работает над более простыми умными очками, похожими на модель Ray-Ban Stories от Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Очки Meta Ray-Ban, получившие определенную популярность, интегрируют различные технологии (кроме дисплеев) в относительно компактный корпус, включая камеры, микрофоны, голосового помощника и динамики для прослушивания аудио.

По информации Гурмана, Apple планирует использовать схожий подход. Устройство не готово к выпуску в ближайшее время, но основная идея заключается в превращении очков в устройство, использующее Apple Intelligence. Предполагается, что продукт сможет анализировать окружающую среду и предоставлять пользователю информацию, хотя и не будет обеспечивать полноценную дополненную реальность.

Apple может отказаться от функции фотосъемки в очках из соображений конфиденциальности, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято.