ИИ-браузер Perplexity составит конкуренцию Google и определит будущее ассистентов

Генеральный директор компании Perplexity Аравинд Шринивас решил бросить вызов таким технологическим гигантам, как Google, готовя новый веб-браузер на базе искусственного интеллекта под названием Comet, который должен появиться в следующем месяце. СМИ поговорили с ним, а мы собрали главное.

Он считает, что браузеры - это ключ к созданию более умных ИИ-помощников, которые могут предпринимать реальные действия в Интернете, а не просто отвечать на вопросы.

По словам Шриниваса, браузеры могут действовать как мини-операционные системы, позволяя ассистентам получать доступ к веб-сайтам, проверять цены и помогать в решении таких задач, как бронирование поездок или сравнение сроков доставки - и все это при сохранении за кулисами авторизации пользователей.

Этот шаг происходит на фоне стремительного роста Perplexity, которая сейчас обслуживает 600 миллионов запросов в месяц и привлекает миллионы пользователей. Недавние партнерства, например, с Motorola по предустановке Perplexity на новые телефоны, помогли расширить сферу охвата, что, по словам Шриниваса, стало возможным только благодаря постоянному антимонопольному контролю за Google.

Он также изучает возможность будущего сотрудничества с такими компаниями, как Samsung, и создания ПК-версий браузера. Долгосрочная цель? Составить прямую конкуренцию встроенным инструментам, таким как Copilot от Microsoft и Gemini от Google, предлагая более “полезные”, основанные на действиях функции ИИ.

Шринивас считает, что будущее ИИ не только в том, чтобы отвечать на вопросы, но и в том, чтобы делать все за вас.