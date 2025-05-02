Правда ли, что ваша кошка может съесть вас после смерти

Мрачные истории о кошках, якобы съевших своих умерших хозяев, регулярно всплывают в интернете и массовой культуре. Однако насколько эти утверждения соответствуют действительности? «‎Рамблер» обратился за ответом к науке.

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Первоначально миф о «‎кошках-людоедах» появился из наблюдений за поведением животных, оказавшихся в экстремальных условиях. Однако важно понимать: такое поведение не связано с агрессией или «желанием съесть человека». В первую очередь это реакция на стресс, голод и инстинктивные попытки понять, что происходит с любимым хозяином.

Что показывают исследования?

В 2020 году криминалисты Университета Колорадо Меса провели одно из самых известных исследований на эту тему, результаты которого опубликованы в The Washington Post. На «ферме тел», использующейся для научных наблюдений, на участке в два акра в пустыне в естественных условиях разлагались несколько десятков тел, а ученые фиксировали изменения для помощи полиции и судмедэкспертам.

Территория была защищена забором, но мелкие животные — кошки, скунсы и змеи — иногда проникают внутрь. Ранее камеры фиксировали одичавших кошек, гуляющих по участку. Однако внезапно были обнаружена кадры, где две кошки не просто бродили, а ели человеческие ткани.

Это удивило исследователей: кошки считаются охотниками, а не падальщиками. Обе начали питаться на ранней стадии разложения и продолжали до влажной фазы, съев все до костей. Причем каждая кошка выбрала один труп и возвращалась к нему почти каждую ночь в течение 35 дней.

Тем не менее, авторы подчеркнули: подобное поведение начинается спустя несколько дней полной изоляции и отсутствия корма. Для кошки это акт выживания в условиях крайнего голода, а не признак естественной агрессивности или ‎охотничьего инстинкта против человека.

Фотографии, а также следы от когтей, оставленные кошками, представляли научную ценность, поскольку такого рода случаи редко документируется. Но это не означает, что это редкость. В криминалистике и судмедэкспертизе множество случаев, когда тело запирали вместе с домашним животным, которое в конечном итоге съедало хозяина

«У нас была кошка, которая пришла, когда ее хозяин умер, и в отчете говорилось, что она съела нос человека», — поделилась Микель Дельгадо, исследователь поведения кошек в Калифорнийском университете в Школе ветеринарной медицины Дэвиса.

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Инстинкты против эмоций

Кошки — высокоэмоциональные и социальные животные. В нормальных условиях, когда они чувствуют связь с человеком, их инстинкты заботы, привязанности и любопытства гораздо сильнее любых пищевых инстинктов.

Только в состоянии тяжелого истощения и дезориентации кошка может начать вести себя «необычно» с телом умершего, но и тогда речь идет скорее о реакции на запахи разложения, которые стимулируют древние пищевые рефлексы. Также есть теория, что причиной травм является не обязательно голод, а попытка питомца привлечь внимание или даже оживить своего хозяина.

Кошки и смерть: что еще стоит знать

Интересно, что в некоторых культурах кошки символизируют проводников между мирами живых и мертвых. Например, в японской традиции считалось, что кошка помогает душе найти путь в загробный мир. Возможно, часть мифов о «‎поедании» выросла из этих глубоких архетипов.

Более современные данные указывают: кошки, оставшиеся одни рядом с телом, могут проявлять признаки горя — отказ от еды, вокализацию (плач), поисковое поведение. Только при полном истощении, которое наступает через три–семь дней без воды и пищи, кошка может повредить тело. Это поведение — не нападение, а акт отчаяния.

Таким образом, в нормальных условиях кошки не «‎едят» людей. Их поведение после смерти хозяина связано с инстинктами выживания, а не с агрессией. Питомец не превращается в хищника ради мести или доминирования. Он остается тем же существом, которое испытывает к своему человеку привязанность.

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