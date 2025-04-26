Космический «троянский конь» Маска: США создали военный супер-спутник

Выдающийся предприниматель Илон Маск,который сделал ставку на Дональда Трампа и не прогадал, несколько лет назад заявлял, что цель его жизни – колонизация Марса. Но, поскольку такой проект требует очень много денег, то их надо сначала заработать. И он учредил фирму SpaceX и организовал процесс крупносерийного производства ракет-носителей и спутников для построения системы космического интернета.

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Благодаря грамотным техническим и технологическим решениям ему удалось быстро наладить процесс изготовления относительно небольших коммуникационных спутников Starlink и ракет-носителей для массовой доставки их на орбиты вокруг Земли. Космический интернет заработал. Военных очень заинтересовали открывшиеся возможности использования глобальной связи, и они оплачивали изготовление спутников и покупали у Маска услуги запуска их на орбиту.

Один из результатов такой работы – обеспечение информационного поля над всей территорией Украины в её вооружённом конфликте с Россией. Без такой сети украинская армия не имела бы возможности знать всё о наших войсках в любой момент времени и наносить удары.

Между тем, в группировке аппаратов Starlink стали появляться новые спутники - Starshield. Оказывается, ещё в 2021 году подразделение SpaceX Starshield имело секретный контракт на сумму $1,8 млрд с Национальным разведывательным управлением (NRO). Маск рассчитывал, что средства от контракта станут важной частью доходов компании после 2021 года.

Космический аппарат Starshield сильно отличается от связного Starlink, благодаря которому началась эра космического интернета. Дело в том, что Starshield может отслеживать цели, вести оптическую и радиоразведку, а также обеспечивать раннее предупреждение о ракетном нападении. Судя по всему, Маск заранее планировал такое расширение функций своего базового спутника, потому что он без проблем установил на этом аппарате много дополнительного оборудования и систем.

По апрель 2025 года запущено около 130 спутников Starshield. Но практически никаких сведений об этих аппаратах нет. Известно, что они больше и тяжелее гражданских Starlink. Разрешение их оптических устройств или особенности криптографических методов остаются нераскрытыми, но система создана для удовлетворения высоких требований разведки и военных операций. Некоторые аппараты имеют увеличенные солнечные панели для питания дополнительных систем.

В них применяются лазерные каналы связи между спутниками, технология, проверенная в Starlink. Эти позволяют космическим аппаратам передавать информацию от одного к другому, не транслируя её на наземные станции, создавая сеть, охватывающую весь земной шар. Для безопасности Starshield добавляет дополнительные уровни шифрования сверх того, что предлагает Starlink, гарантируя, что данные, особенно секретные материалы, останутся защищенными от перехвата или подделки. И совсем недавно украинские военные получили доступ к использованию таких спутников, поскольку глушить или искажать их сигнал гораздо сложнее.

А что же мечта о полётах на Марс? Денег Маск получил больше, чем валовый внутренний продукт ЮАР, страны, где он родился. Можно бы приниматься за дело. И Маск говорит, что он вовсю готовится к таким полётам. Он делает сверхтяжёлую ракету-носитель Super Heavy – Starship. Первая её ступень сделана возвращаемой, и она возвращается. А сам Starship - вторая ступень - пока делать это не может, но процесс идёт.

Однако фирма SpaceX прежде вошла и в проект освоения Луны «Артемида». Но в последнее время, с тех пор, как Трамп стал президентом США, Маск охладел к Луне. Он даже призвал отказаться от этой программы. Он заявил, что «Луна - отвлекающий маневр» и «вместо этого мы отправимся прямиком на Марс». И почему?

Может быть, потому, что велика вероятность, что США откажутся от дорогостоящей и неэффективной сверхтяжёлой ракеты НАСА SLS в пользу многоразового корабля Starship компании SpaceX или ракеты New Glenn компании Blue Origin. А поскольку в отработке Super Heavy – Starship много проблем, Маск хочет отдалиться от лунного проекта. Дело в том, что Трамп желает возвращения американцев на Луну в 2027 году, пока он у власти, и риск не успеть к этому времени велик. Не позавидуешь тем, кто будет виноват в срыве срока. Китайцы-то хотят прилунить тайконавтов в 2030-м.

Возможно, поэтому Илон Маск и заговорил о переориентации на марсианский полёт. Там результатов так быстро не ждут, хотя сам он обещает беспилотный тур на Красную планету в 2026 году, а пилотируемую экспедицию – 2030-му.

А, может быть, Маск и не собирается никого отправлять на Марс? У него даже системы аварийного спасения астронавтов нет на Starship. И сделать её на этой конструкции нельзя.

В то же время, хозяин компании SpaceX прочно вошёл в мегапроект «Золотой купол для Америки». У него – лучшие ракеты, у него – лучшие компактные многоцелевые спутники, у него - отработанные технологии изготовления всего этого.

Может, идея полёта на Марс с самого начала была легендой прикрытия для создания новейшей ракетно-космической техники в интересах обороны? Волшебным образом, военные и спецслужбы сделали ставку в этой работе на Маска. И тут уже он их не подвёл.

Спутники Starshield будут принадлежать и будут контролироваться правительством США. А аппараты следующего поколения по программе Starshield SDA предполагается оснащать ракетами-перехватчиками, гиперзвуковыми снарядами или оружием направленной энергии. С новой программой Starshield компания SpaceX может превратиться в монополию. Ведь военные мечтают о возможности быстро получать непрерывные изображения действий на земле практически в любой точке земного шара, обеспечивая разведывательной информацией военные операции. И тут очень кстати достижения фирмы Илона Маска.