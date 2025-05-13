В Барселоне нашли редкое средневековое судно

Испанские археологи нашли останки крупного средневекового судна во время раскопок на месте бывшего рыбного рынка в Барселоне. Обнаруженная лодка затонула в XV-XVI веках, передает The Guardian.

Отмечается, что находка получила название Ciutadella I. Лодка длиной десять метров и шириной три метра находилась на глубине пяти метров ниже уровня моря. Ее корпус, скрепленный деревянными и железными гвоздями, пересекают более 30 изогнутых деревянных ребер. Данная конструкция типична для средневековых лодок Средиземноморья и Европы.

Обнаруженное судно классифицировали как заброшенное — термин, используемый для описания кораблей, брошенных и постепенно погребенных под осадочными породами. Также на лодке обнаружили следы семян лесного ореха и сосновых шишек.

Отмечается, что сохранившаяся древесина является очень хрупкой и ее постоянно нужно увлажнять и прикрывать песком, чтобы предотвратить разрушение. Позже с целью дальнейшего изучения судно планируют разобрать по частям и перевезти в специальное помещение, где его обработают водорастворимым воском для сохранности.

Археологи считают, что исследование найденной лодки поможет лучше понять технологии судостроения средневековья. Кроме того они планируют изучить состав древесины, гвоздей и смолы, чтобы определить, где именно построили судно.