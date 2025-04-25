В России обнаружен уникальный природный объект

Недалеко от села Блявтамак в Оренбургской области находится уникальный природный объект – реликт древней вулканической постройки. Об этом сообщают в Институте степи.

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Геолого-геоморфологический памятник природы расположен в Кувандыкском районе и занимает площадь 400 гектаров. На его территории сохранились остатки жерла и околожерловые породы.

По данным ученых, жерло расположено в районе поймы р. Курган ниже устья притока реки Блявы и образует красивый скальный останец. Второй останец находится в километре севернее села Блявтамака.

Вокруг жерла обнаружены лавовые потоки, представленные базальтами и андезитовыми порфиритами, а также – крупноблочные туфы. В породах встречаются и минералы – пирит и малахит.

Благодаря своей прочности, породы сформировали характерный ландшафт с высокими останцами, нависающих над поймой Кургана.