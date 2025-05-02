Антидепрессанты: возвращают ли они радость жизни

В современном обществе термин «искусственное счастье» часто используется с налетом скепсиса. Под ним подразумевают состояние, вызванное приемом антидепрессантов, нейростимуляторов и практиками, направленными на «перепрошивку» мышления — вроде коучинга или нейролингвистического программирования (NLP).

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Но что говорит об этом сам мозг? Может ли он быть обманут? И действительно ли счастье, достигнутое с помощью внешней помощи, «ненастоящее»? На эти вопросы в беседе с «‎Рамблером» ответил Сибитев Константин, клинический психолог, коуч ICF, EMDR и NLP специалист.

Биохимия счастья: что происходит в мозге

Счастье формируется благодаря взаимодействию нейромедиаторов: серотонина, дофамина, норадреналина, эндорфинов и окситоцина. Эти вещества участвуют в регуляции настроения, удовольствия, привязанности и мотивации.

Когда уровень этих нейромедиаторов падает — по причине генетической уязвимости, стресса, хронической усталости или психотравмы — человек теряет способность ощущать радость. Не потому что он стал слабым, а потому что в его мозгу нарушены механизмы обработки положительных стимулов.

Иллюзия счастья: почему люди с идеальной жизнью чувствуют себя несчастными

Антидепрессанты, психотерапия, EMDR и когнитивно-поведенческие техники — это инструменты, восстанавливающие нормальную работу этих механизмов. Они не навязывают счастье, а убирают помехи, мешающие его естественному проявлению.

Люди боятся, что таблетки или техники сделают их «ненастоящими», лишат индивидуальности, эмоций, создадут псевдорадость. Но в реальности все наоборот: антидепрессанты возвращают мозгу способность испытывать счастье. Это как если бы у человека была сломана антенна, и он не мог ловить сигнал. Лекарство не создает сигнал, оно чинит антенну Константин Сибитев Клинический психолог

Иллюзия или подлинное переживание?

Мозг — не наивен. Его системы обработки эмоций (в первую очередь лимбическая система и префронтальная кора) не различают, «искусственно» ли восстановлен нейромедиаторный баланс. Если биохимия пришла в норму — эмоция запускается в ответ на стимул, как и задумано природой. Это ключевое отличие настоящего чувства от симуляции.

Так, стимуляция дофаминовых рецепторов может вернуть мотивацию, но она не вызовет удовольствие от пустоты — для этого нужен стимул. Точно так же серотонин, повышенный антидепрессантом, не вызывает счастья сам по себе. Он лишь дает возможность мозгу снова отреагировать на приятное событие: солнечный день, добрые слова, любимую музыку.

Если человек, лежавший неделями в апатии, снова начал смеяться — это не потому, что его «‎запрограммировали радоваться» — это потому что психика снова способна включиться. Это подлинная реакция, не заменитель Константин Сибитев Клинический психолог

Сравним это с очками: если вы плохо видите, очки не создают «искусственное зрение», они просто позволяют вам снова видеть. Точно так же антидепрессанты не создают «поддельную радость», а дают возможность снова чувствовать ее.

Можно ли перехитрить мозг?

Да, говорит психолог, но только временно — и не с помощью терапии, а с помощью стимуляторов вроде запрещенных вещест. Такие вещества действительно могут индуцировать эйфорию независимо от контекста. Но мозг быстро адаптируется, развивает толерантность, истощает ресурсы и в итоге уходит в еще более глубокий дефицит. Именно поэтому зависимость — это болезнь, а не способ чувствовать больше.

А вот длительный прием антидепрессантов не вызывает зависимости и не приводит к искаженному восприятию. Более того, в большинстве случаев через некоторое время терапия отменяется, потому что внутренние регуляторные механизмы снова начинают работать сами.

Эмоции — не бинарный код, не кнопка «‎вкл/выкл». Это живой процесс. И если после лечения человек начал чувствовать себя счастливым — это не подделка. Это счастье, которое просто снова стало возможным Константин Сибитев Клинический психолог

Таким образом, если эмоция вызвана стимулом, она настоящая. Не важно, как мозг научился снова ее воспринимать. Ни психотерапия, ни фармакология не добавляют лишнего — они восстанавливают утраченное.

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