Xiaomi представила мощный и дешевый «турбо»-смартфон

Xiaomi представила недорогой и мощный смартфон Redmi Turbo 4 Pro. Об этом сообщает портал ITHome.

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Новинка оснащается 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3200 нит.

За производительность Redmi Turbo 4 Pro отвечает новейший субфлагманский чип Snapdragon 8s Gen 4, который в бенчмарке AnTuTu набирает более 2 млн очков, что является рекордным показателем для своего ценового сегмента. Также в смартфоне имеется до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и постоянная память UFS 4.1 до 1 ТБ.

Основная камера устройства получила датчик с разрешением 50 Мп. Она дополнена ультраширокоугольным модулем на 8 Мп и 20-мегапиксельной селфи-камерой.

Аккумулятор емкостью 7550 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и обратную на 22,5 Вт, что позволяет использовать устройство в качестве павербанка для подзарядки других гаджетов. Среди прочего отмечается наличие стандартов защиты от влаги и пыли IP66/68/69.

Смартфоны Redmi Turbo 4 Pro представлены в трех цветах и лимитированной версией, посвященной «Гарри Поттеру», по цене от 1999 юаней (около 22,6 тыс. руб.).