В пещере на Юкатане нашли ритуальные подношения майя

Археологи Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили уникальный артефакт культуры майя — керамический горшок, использовавшийся как ритуальное подношение. Находка сделана в пещере Зумпанго, которая входит в систему Гарра-де-Ягуар в мексиканском штате Кинтана-Роо.

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Пещера Зумпанго впервые была обнаружена в 2015 году. Она представляет собой крупное карстовое образование с колоннами из натечных образований — сросшихся сталактитов и сталагмитов. Некоторые зоны пещеры ограничены полукруглыми каменными стенами, что указывает на ее культовое значение.

В культуре майя пещеры считались священными вратами в подземный мир (Миктлан), обиталищем богов, предков и духов, связанных с силами природы и плодородием.

Во время недавнего исследования пещеры команда организации Urban Cenotes обнаружила почти целый шаровидный сосуд с двумя ручками, украшенный геометрическими узорами черной краской. По мнению археологов INAH, он датируется поздним постклассическим периодом (1200–1550 гг. н. э.) и был намеренно установлен вверх дном в нише — характерный элемент ритуального подношения. У сосуда отсутствуют части горлышка и обода, что, возможно, связано с обрядовыми действиями.

Помимо горшка, археологи нашли керамический груз и следы искусственных изменений пещеры — включая лестницу, вырезанную в скале, ведущую к водоему, соединенному с подземной рекой. Находка подчеркивает важную духовную роль пещер в религиозной жизни майя.