Первому видео на YouTube исполнилось 20 лет

Первому видео на YouTube «Me at the Zoo» исполнилось 20 лет — оно было опубликовано 23 апреля 2005 года.

Ролик был залит соучредителем YouTube Джаведом Каримом. В 19-секундном видео Карим разговаривает с камерой на фоне загона с животными.

«Хорошо, вот мы здесь, перед слонами. Самое крутое в этих парнях то, что у них очень, очень, очень длинные хоботы, и это круто. И это практически все, что можно сказать», — рассказывает Карим.

В данный момент у «Me at the Zoo» более 355 миллионов просмотров, 17 миллионов лайков и около 10,4 миллионов комментариев. Юбилей ролика не остался незамеченным и для самого YouTube — к видео добавили слайдер с праздничным тортом.

При этом, второй ролик на YouTube был загружен в тот же день. Таким образом, видео «My Snowboarding Skillz» тоже празднует 20-летие — в нем можно увидеть, как сноубордист падает с пандуса в лыжной зоне, после чего ролик обрывается.