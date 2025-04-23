Китай собрался построить АЭС на Луне

Китайские власти обсуждают возможность создания ядерной электростанции на Луне для обеспечения совместной с Россией базы энергией, такая идея прозвучала в презентации главного инженера миссии 2028 года Пэй Чжаоюя на мероприятии в Шанхае.

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Китай рассматривает строительство ядерной электростанции на Луне для энергоснабжения Международной лунной исследовательской станции (ILRS), которую страна планирует создать совместно с Россией, передает Reuters со ссылкой на презентацию.

В числе альтернативных источников энергии для лунной базы также упоминались крупные солнечные панели. Для распределения энергии могут быть построены трубопроводы и электрокабели на поверхности Луны.

Российская госкорпорация Роскосмос ранее заявляла о планах построить ядерный реактор на Луне к 2035 году в сотрудничестве с Китайским национальным космическим управлением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил двадцатую экспедицию на орбитальную станцию «Тяньгун» с помощью корабля «Шэньчжоу-18», а также планирует совершить пилотируемую миссию на Луну к 2030 году.

Ранее Китай анонсировал отправку нового, 20-го, экипажа на свою космическую станцию «Тяньгун». Миссия должна стать очередным шагом КНР к реализации проекта пилотируемого полета на Луну к 2030 году.