В Instagram* появилась новая функция для видео

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена), владелец социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), официально объявила о запуске нового приложения для редактирования видео под названием Edits. Инструмент призван стать прямым конкурентом популярного сервиса CapCut, связанного с платформой TikTok. Приложение Edits уже доступно для бесплатной загрузки на устройствах под управлением iOS и Android. Об этом сообщает издание The Verge.

© Unsplash

Edits позиционируется как «приложение для создания видео, разработанное для авторов контента». Оно предлагает расширенные функции, отсутствующие в стандартном приложении Instagram, включая инструменты для управления проектами, отслеживания заметок и идей. Среди ключевых возможностей редактирования — создание ИИ-анимаций из статичных изображений, замена зеленого экрана (хромакей) и функция вырезания объектов.

Многие функции Edits заметно схожи с возможностями CapCut — отдельного приложения для редактирования видео от ByteDance, владельца TikTok. Edits был впервые анонсирован в январе, в период, когда TikTok и CapCut ненадолго исчезали из магазинов приложений в США, что подчеркивает восприятие Meta приложения CapCut как прямого конкурента.

Глава Instagram Адам Моссери, комментируя анонс Edits, признал сходство с CapCut, но подчеркнул, что Edits будет полезен «скорее для контентмейкеров, а не для обычных пользователей». В другом ответе для издания The Verge он отметил, что приложение «в конечном итоге будет сильно отличаться от CapCut», предлагая «гораздо более широкий набор инструментов для «творчества.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена