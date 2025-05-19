Каким был самый древний кулинарный рецепт в истории?

Кулинарные блоги, книги и обучающие ролики — недавние изобретения, но наши предки тоже любили готовить. Археологи нередко находят останки доисторической еды по всему миру, от сгоревшей каши каменного века до хлеба в Древнем Египте. Портал livescience.com рассказал о самых древних рецептах, найденных археологами.

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Хотя современные кулинарные рецепты ни с чем не спутать, опознать в древнем историческом документе рецепт — сложное испытание для археологов. По сути, само понятие «рецепта» — это современное изобретение.

Древние инструкции по приготовлению еды не указывали граммовки или пропорции так же, как делают нынешние. Точные рецепты появились лишь в последние столетия. Помимо этого, древние медицинские отвары часто содержат съедобные компоненты, из-за чего порой сложно понять, что описывается в документе — кулинарная или медицинская инструкция. Не говоря уже о том, что некоторые слова из древних рецептов не поддаются переводу, а другие отсылают к ингредиентам, которые больше не существуют.

Археологи обнаружили документы, которые можно считать «древнейшими рецептами», сравнительно недавно. В 1900 году в Йельский университет прибыли четыре вавилонских клинописных таблички размером с iPad mini. Они были датированы 1730 годом до н.э. и написаны на территории нынешней южной части Ирака, но ученые не могли перевести их. Лишь в 1945 году исследовательница Мэри Хасси выдвинула предположение, что на табличках записаны кулинарные рецепты, однако коллеги лишь осмеяли ее — они были уверены, что наткнулись на алхимические или медицинские документы.

В 1980-х археологи наконец подтвердили, что на этих табличках действительно записаны рецепты блюд. Правда, поначалу еда, описанная в документах, звучала совсем несъедобной: ученым пришлось потратить немало времени и ресурсов, чтобы повторить рецепты и подобрать замену для ингредиентов, которые не вышло идентифицировать.

Итого ученые обнаружили инструкции по приготовлению бульонов, рецепт пирога с птицей и фрике, 25 типов вегетарианских и мясных похлебок, а также блюдо с неким мелким млекопитающим. Древние рецепты во многом похожи на современную кухню Ирака — например, среди ингредиентов часто встречается ягнятина и кинза. А вот некоторые другие компоненты, вроде крови и приготовленных грызунов, понравятся не всем.

Хотя на одной табличке зафиксированы более подробные инструкции с граммовками, многие вавилонские рецепты описывают процесс готовки в очень общих чертах. «Приготовить мясо, приготовить воду. Добавить соль, сушеные травы, лук, персидский шалот и молоко. Раздавить и добавить лук-порей и чеснок».