Перечислены три вида СМС, которые необходимо немедленно удалить

Телеканал «Царьград» рассказал о СМС, которые нельзя хранить в памяти телефона.

Согласно информации издания, из памяти телефона необходимо удалить СМС с кодами и одноразовыми паролями от банков. Отмечается, что эта информация может быть использована мошенниками. И хотя сами коды в этих сообщениях являются одноразовыми, злоумышленники все равно могут достать из них полезную для себя информацию.

«Многие полагают, что нет ничего страшного в хранении одноразовых паролей, ведь никто не воспользуется ими во второй раз. Однако мошеннику нужны не эти цифры, ему важен каждый кусочек данных, которые хранит в себе сообщение: ФИО, номер телефона, логин от банка. Код входа нужно не просто удалять сразу после использования, но и очищать после этого корзину», — сообщает «Царьград».

Помимо этого, издание также призывает россиян удалить фотографии документов и с личной конфиденциальной информацией. Более того — такие фото стоит удалять даже из личной переписки и чатов с самим собой.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества.