От Apple начали через суд требовать вернуть личные данные

Lenta.ru

Пользователи украденных iPhone потребовали от Apple вернуть их данные. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

От Apple начали через суд требовать вернуть личные данные
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Журналисты издания заметили, что в случае кражи смартфона Apple и смены похитителем пароля восстановить хранящиеся в памяти iPhone данные бывает практически невозможно. В материале говорится, что многие пользователи похищенных телефонов начали требовать от Apple вернуть их данные и «цифровую жизнь».

Так, 53-летний Майкл Мэтьюз из Калифорнии подал на Apple в суд из-за того, что компания отказалась восстанавливать доступ к 2 терабайтам данных, хранящихся в облаке. Мэтьюзу был заблокирован доступ в iCloud из-за похищенного в конце 2023 года iPhone. По его словам, «вся его цифровая жизнь» была в облаке, и Apple не смогла вернуть доступ даже после того, как он предоставил ей все подтверждения своей личности.

Журналисты WP также пообщались с Робин Дэвис, телефон которой тоже похитили — после этого Apple заблокировала учетную запись жертвы. Дэвис последние два годы пытается вернуть свои данные — контакты, фотографии со свадьбы и документы, связанные с работой.

Специалисты газеты объяснили, что аккаунт Apple может быть перманентно заблокирован, если вор подберет пароль жертвы и установит так называемый код для восстановления. «Мы сочувствуем людям, которые столкнулись с этим, и мы очень серьезно относимся ко всем атакам на наших пользователей», — прокомментировали ситуацию в компании.

В конце апреля Apple призвала обновить все iPhone и прочую фирменную технику. Компания выпустила патч, который устраняет несколько уязвимостей iOS, macOS, tvOS, iPadOS и visionOS.

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