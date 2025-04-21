Экран Google Pixel 9a оказался лучше, чем у iPhone 16 Pro

Согласно свежему отчету известной лаборатории DxOMark, дисплей недавно вышедшего смартфона Google Pixel 9a получил весьма высокую оценку, превзойдя по качеству экраны последних флагманов Apple — iPhone 16 Pro и 15 Pro.

© Google

Устройство набрало 155 баллов в тестах DxOMark, заняв восьмое место в общем рейтинге дисплеев. С учетом аппаратов, имеющих одинаковое количество баллов, Pixel 9a фактически занимает пятое место в мировом рейтинге. Его опережают только топовые модели линейки Google Pixel 9, флагманы серии Samsung Galaxy S25 и смартфон Honor Magic6 Pro. Показательно, что даже новейшие флагманы Apple (iPhone 15 Pro и 16 Pro), в тестах DxOMark по 151 и 150 баллов соответственно.

Напомним, Pixel 9a оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Несмотря на заметные рамки вокруг экрана, эксперты DxOMark высоко оценили его качество. Среди плюсов отмечены очень точная цветопередача, превосходная поддержка стандарта HDR10, высокая отзывчивость сенсорного слоя и стабильная работа дисплея в самых разнообразных условиях освещения и использования.

Измеренная пиковая яркость дисплея достигает внушительных 1475 кд/кв.м (нит), обеспечивая хорошую читаемость на солнце, а минимальная яркость составляет комфортные для темноты 6 кд/кв.м.

Google Pixel 9a позиционируется как смартфон среднего ценового сегмента в линейке Pixel 9. Устройство также выделяется защитой от воды и пыли по стандарту IP68 (впервые для A-серии Pixel), емкой батареей на 5100 мАч (самая большая среди всех Pixel) и интеграцией фирменных ИИ-функций и ассистента Gemini.