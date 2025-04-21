Искусственный интеллект начнет писать законы для ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют стать первой страной в мире, которая будет активно использовать искусственный интеллект (ИИ) для разработки новых законов и обновления существующего законодательства. Об этом сообщает издание Financial Times.

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По словам премьер-министра ОАЭ Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, внедрение ИИ сделает процесс законотворчества более быстрым и точным.

На прошлой неделе правительство страны одобрило создание специального органа — Управления регуляторного интеллекта (Regulatory Intelligence Office), которое будет отвечать за интеграцию ИИ в законотворческий процесс.

Предполагается, что искусственный интеллект позволит ускорить разработку законов до 70%. Для этого планируется создать масштабную базу данных, включающую все федеральные и местные законы, судебные решения, а также информацию из государственных служб. ИИ будет анализировать эти данные для предложения изменений в законодательство и оценки их потенциального влияния на экономику и общество.

Исследователи подчеркивают, что на данный момент ни одна страна в мире не использует ИИ для активного переписывания законов. В глобальном масштабе он применяется преимущественно как вспомогательный инструмент — для анализа или оптимизации процессов.

Однако эксперты также предупреждают о потенциальных рисках. ИИ может генерировать нестабильные или даже фиктивные ответы, а его логика порой может быть непонятна человеку. Исследователь из Оксфорда Винсент Штрауб (Vincent Straub) подчеркивает, что хотя идея выглядит многообещающей, полностью полагаться на машины в таком важном деле, как законотворчество, опасно.