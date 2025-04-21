Чат-бот Opera сравнили с ChatGPT и Gemini

Браузер Opera Mini получил встроенного ИИ-чат-бота Aria, который, по данным Digital Trends, демонстрирует впечатляющие результаты, особенно в экономии данных. В сравнительном тесте Aria, работающая на движке от Google и OpenAI, соперничала с популярными чат-ботами ChatGPT и Google Gemini. Тесты включали задачи разной сложности: от простых вопросов до обработки изображений и поиска актуальной информации.

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Aria выделяется интеграцией в браузер, не требуя отдельного приложения. Чат-бот поддерживает текстовые запросы и работу с изображениями, хотя пока не обрабатывает PDF. В тестах Aria показала минимальное потребление данных — около 0,1 МБ на запрос, что значительно ниже, чем у ChatGPT и Gemini.

В задачах вроде поиска данных о Fairphone 2025 Aria оказалась быстрее и экономичнее, хотя в обработке изображений уступила ChatGPT, который точнее воспроизвёл стиль масляной живописи.

Несмотря на меньшую функциональность по сравнению с лидерами рынка, Aria доказывает, что компактные AI-модели могут быть эффективными.