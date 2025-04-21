Поставки в Россию корейских смартфонов упали

В марте 2025 года поставки смартфонов из Южной Кореи в РФ сократились почти в четыре раза. Об этом со ссылкой на данные корейской статслужбы сообщает РИА Новости.

Отгрузки гаджетов упали до минимальных объемов за последние полгода — до суммы в 17 тысяч долларов. Меньше было лишь в августе прошлого года, когда поставки составили четыре тысячи долларов, в 3,7 раза меньше, чем в марте 2024-го, и в 1,8 раза меньше, чем в феврале.

При этом в прошлом году месячные объемы импорта смартфонов доходили до 239 тысяч долларов. За 12 месяцев 2024-го было ввезено гаджетов на 814 тысяч долларов.

В марте азиатское новостное агентство «Ёнхап» Hyundai, обсуждают возвращение в РФ на фоне начавшегося диалога между Москвой и Вашингтоном. О возможном появлении в конце года в автосалонах японских и корейских машин также высказались и российские дилеры.

Позднее источник заявил о возможности снять с России санкции. Условием такого шага назвали аналогичные действия США.