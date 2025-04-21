Microsoft ограничит старые версии Windows 11

Microsoft объявила о прекращении поддержки функции Virtualization-based Security (VBS) Enclaves в Windows 11 версии 23H2 и Windows Server 2022. VBS Enclaves, запущенные в 2020 году, обеспечивают изолированные виртуальные среды для защиты конфиденциальных данных, таких как пароли или ключи шифрования, от несанкционированного доступа. Эта технология, считавшаяся революционной, использует виртуализацию для создания безопасных "анклавов" в памяти, недоступных даже для операционной системы.

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Решение о деприксации — то есть постепенном выводе из эксплуатации — затронет только старые версии Windows. Пользователям рекомендуется обновиться до Windows 11 24H2 или Windows Server 2025, где VBS Enclaves продолжат работать. Microsoft не уточнила причин такого шага, но эксперты предполагают, что это связано с оптимизацией ресурсов и переходом на новые технологии безопасности. Отключение функции может снизить защиту от сложных атак, особенно на устаревших системах.

Для активации VBS требуется поддержка процессором технологий вроде Intel VT-x или AMD-V, что есть в большинстве современных устройств. Microsoft советует администраторам проверить настройки безопасности и обновить системы.