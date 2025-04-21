В Иордании обнаружили надпись Рамзеса III

На юге Иордании, в заповеднике Вади-Рам, археологи обнаружили редкую иероглифическую надпись с именем фараона Рамзеса III (1186–1155 гг. до н. э.). О находке, ставшей крупным археологическим открытием, сообщила министр туризма и древностей Лина Аннаб на специальной пресс-конференции.

Речь идет о двух картушах с тронным именем и именем при рождении Рамзеса III — одного из последних великих правителей Нового царства Египта. Надпись была найдена к юго-востоку от Вади-Рама, рядом с границей Саудовской Аравии. По мнению ученых, это прямое доказательство египетского присутствия в регионе более 3000 лет назад.

Картуш — это овальный или продолговатый контур с горизонтальной линией внизу, который в Древнем Египте использовался для обрамления имен фараонов. Он как бы «оберегал» имя царя, выделяя его среди других и подчеркивая его божественную значимость.

Министр Аннаб заявила:

«Это первая в своем роде находка в Иордании, которая представляет собой редкое, ощутимое доказательство исторического присутствия фараонского Египта в регионе».

Научную важность открытия подтвердил и известный египетский археолог доктор Захи Хавасс, принимавший участие в осмотре места:

«Это открытие имеет решающее значение», — отметил он, подчеркнув необходимость масштабных раскопок для дальнейшего изучения связей между Египтом, Левантом и Аравийским полуостровом.

Фараон Рамзес III известен как выдающийся военный стратег, остановивший натиск «народов моря» и оставивший после себя внушительное архитектурное наследие — в том числе храм в Мединет-Абу. Его правление стало символом последнего расцвета египетской мощи перед началом упадка.

Научное открытие, вызвало большой интерес в международном археологическом сообществе. Исполняющий обязанности главы Департамента древностей д-р Актам Оваиди подчеркнул, что находка усиливает репутацию Иордании как «открытой библиотеки» культурного наследия.

После завершения анализа ожидается официальное международное объявление об открытии. Найденная надпись не только подтверждает древние связи Иордании с Египтом, но и открывает новые горизонты для исследований древних торговых и политических маршрутов.