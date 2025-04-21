Найдены доказательства миграции древних животных через Аравию

Международная группа ученых изучила изотопные отложения в известняковых пещерах Саудовской Аравии.

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Анализ показал, что на протяжении последних 8 млн лет назад здесь постоянно менялся климат. Так, засушливые времена сменялись влажными периодами.

На этом основании ученые сделали вывод, что климат на Аравийском полуострове временами становился более мягким. Здесь росла пышная растительность, были все условия для миграции животных. Поэтому ученые уверены, что Аравия была своеобразным мостом между Африкой и Евразией.

Влажный период создал условия для обитания и передвижения не только млекопитающих, зависимых от воды, но и древних представителей рода Homo.

Также теория подтверждается многочисленными находками ископаемых животных, таких как крокодилы или бегемоты, свидетельствовавших о наличии воды. Теперь благодаря изучению сталагмитов и сталагнитов ученые получили возможность более точно проследить, как менялись условия влажности в регионе. Ранее ученые объяснили, куда пропала атмосфера Марса.