Названы сроки выхода смартфона OnePlus 13s

OnePlus готовит новый смартфон OnePlus 13s, который, по слухам, дебютирует в июне 2025 года, став дополнением к линейке 13-й серии. Утечка, опубликованная СМИ, раскрывает ключевые характеристики устройства, которое обещает стать мощным и компактным флагманом.

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OnePlus 13s получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев (пока неясно, оптический или ультразвуковой), защиту от воды и пыли по стандарту IP68 или IP69 и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч или больше. Поддержка быстрой зарядки составит 80 Вт по проводу и 50 Вт без провода. Устройство, скорее всего, будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite, как и OnePlus 13T, анонс которого запланирован на 24 апреля в Китае.

В отличие от 13T, который отказался от фирменного переключателя Alert Slider в пользу программируемой кнопки, о таких изменениях для 13s пока не сообщается. Ожидается, что новинка составит конкуренцию Samsung Galaxy S25 Edge и iPhone 17 Air.