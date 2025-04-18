В России создали дорогие золотой кулич и пасхальный iPhone

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов компания Caviar представила эксклюзивную коллекцию в преддверии Пасхи — люксовый кулич, оформленный пищевым золотом и драгоценными камнями, и пасхальный iPhone 16 Pro «Ангел-Хранитель». Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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Отмечается, что особый рецепт и дизайн кулича были разработаны с использованием нейросетей, а сам кулич представляет собой уникальное сочетание традиционной праздничной выпечки и элементов ювелирного искусства.

Кулич выполнен по классическому рецепту с добавлением ванили и изюма, но его декор значительно отличается: изделие покрыто золотыми листами и украшено сапфирами, рубинами и изумрудами. Каждая деталь оформления создавалась вручную.

Идея создания проекта основана на визуальном концепте, разработанном нейросетью. После этого к реализации привлекли профессиональных кондитеров и мастеров. Кроме кулича, в рамках коллекции представлены пирожные в форме пасхальных яиц, также покрытые пищевым золотом.

«Caviar подчеркивает символичность праздника как времени единства, уважения к традициям и духовного поиска», — заявили в компании.

Кроме того, компания расширила линейку коллекции кастомизированных смартфонов «Религия» новой моделью «Ангел-Хранитель» стоимостью от 599 тыс. руб. Стоимость эксклюзивного золотого кулича составила 2,67 млн руб.