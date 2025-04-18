Minotaur IV запустил секретные спутники для разведки США

Вчера ракета Minotaur IV компании Northrop Grumman успешно вывела на орбиту несколько секретных спутников для Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Запуск миссии NROL-174 состоялся в 15:33 по восточному времени с площадки SLC-8 на базе Ванденберг. Это первый запуск Minotaur с этого космодрома с 2011 года.

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Minotaur IV — четырёхступенчатая ракета, использующая твёрдотопливные двигатели от списанных межконтинентальных баллистических ракет Peacekeeper. Она способна доставить до 1730 кг груза на низкую околоземную орбиту. Миссия NROL-174, организованная в рамках программы Orbital/Suborbital Program-3 Космических сил США, предназначена для запуска небольших спутников, обеспечивающих разведданные для национальной безопасности. Подробности о спутниках засекречены, как это принято для NRO, управляющего флотом шпионских аппаратов США.

Запуск прошёл без сбоев, и NRO подтвердило успех миссии.