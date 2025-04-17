Историк: египтяне при постройке пирамид пользовались аналогом ИИ

Историк Павлов: Египтяне при постройке пирамид пользовались аналогом ИИ
Историк Дмитрий Павлов предполагает, что строительство египетских пирамид вряд ли было осуществимо без применения продвинутых технологий или прототипа искусственного интелекта.
Павлов утверждает, что изучение характеристик пирамид указывает на чрезвычайную точность вычислений, использованных древними египтянами в ходе их возведения. Однако происхождение этих глубоких знаний в областях геометрии и физики до сих пор является нерешенной головоломкой для исследователей.
Также историк указывает на то, что гранитные блоки, составляющие пирамиды, обработаны с невероятной тщательностью, что вызывает сомнения в наличии у строителей той эпохи столь развитых технологий и инструментов.
Павлов не исключает, что истоки этих знаний могут быть связаны со сложными астрономическими наблюдениями. Эксперт акцентирует внимание на том, что разгадка этой тайны еще не найдена и продолжает оставаться темой обсуждений в научном сообществе.
Ранее в США ученые изучили свойства 1-метилксантина (1-MX) — малоизученного метаболита кофеина, выяснив, что вещество не только улучшает память, но и защищает клетки мозга от старения. Также в ФРГ исследователи синтезировали белок VPS35, помогающий удалять поврежденные участки ДНК и предотвращать старение.