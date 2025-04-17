Историк: египтяне при постройке пирамид пользовались аналогом ИИ

Историк Дмитрий Павлов предполагает, что строительство египетских пирамид вряд ли было осуществимо без применения продвинутых технологий или прототипа искусственного интелекта.

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Павлов утверждает, что изучение характеристик пирамид указывает на чрезвычайную точность вычислений, использованных древними египтянами в ходе их возведения. Однако происхождение этих глубоких знаний в областях геометрии и физики до сих пор является нерешенной головоломкой для исследователей.

Также историк указывает на то, что гранитные блоки, составляющие пирамиды, обработаны с невероятной тщательностью, что вызывает сомнения в наличии у строителей той эпохи столь развитых технологий и инструментов.

Павлов не исключает, что истоки этих знаний могут быть связаны со сложными астрономическими наблюдениями. Эксперт акцентирует внимание на том, что разгадка этой тайны еще не найдена и продолжает оставаться темой обсуждений в научном сообществе.

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