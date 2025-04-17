Nubia выпустила самый тонкий в мире игровой смартфон

Компания Nubia официально представила в Китае свой новый игровой смартфон Red Magic 10 Air, позиционируя его как самый тонкий в мире среди устройств, ориентированных на геймеров. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Red Magic 10 Air оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем производства BOE с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран занимает 93,7% фронтальной панели, обеспечивает пиковую яркость 1600 нит, 10-битную глубину цвета, 100-процентный охват DCI-P3, а также поддерживает DC Dimming для комфорта глаз.

Внутри смартфона установлен топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, работающий в связке с кастомным чипом Red Core R3. Этот сопроцессор отвечает за оптимизацию звука, вибрации и подсветки в играх в реальном времени, основываясь на предпочтениях пользователя. Red Magic 10 Air предлагается в конфигурациях с до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0.

Для поддержания оптимальной температуры во время интенсивных игровых сессий в Red Magic 10 Air используется усовершенствованная система охлаждения «Composite Liquid Metal 2.0». Она включает в себя увеличенную 3D испарительную камеру (VC), многослойные листы высокопроводящего графита и материалы с фазовым переходом. Nubia утверждает, что такая система обеспечивает «уровень охлаждения игрового ноутбука». Кроме того, смартфон поддерживает подключение внешнего кулера Red Magic Cooler 6 Pro на магнитах для дополнительного охлаждения.

Смартфон питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, позволяющей полностью зарядить устройство всего за 35 минут. Также предусмотрена функция обходной зарядки, снижающая нагрев при игре во время зарядки.

Среди прочих особенностей Red Magic 10 Air стоит отметить стереодинамики, вибромоторчик по оси X, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC и USB-C. Для геймеров предусмотрены плечевые триггеры с частотой отклика 520 Гц и защитой от пота.

Red Magic 10 Air будет доступен в черном, белом и оранжевом цветах. Цена начинается от 3499 юаней (примерно 39,5 тыс. руб. по курсу на 16 апреля 2025 года. – «Газета.Ru») за версию 12 ГБ + 256 ГБ.