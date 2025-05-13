Опять не сбылось! Самые громкие предсказания конца света

Религиозные фигуры, ученые и даже животные пророчат конец света на протяжении уже многих веков. По разным версиям, апокалипсис должен был прийти в форме наводнений, пожаров и комет — но ни один прогноз пока не сбылся. Портал Britannica рассказал о самых известных из несбывшихся предсказаний.

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Календарь майя

21 декабря 2012 — конец первого «великого цикла» в мезоамериканском календаре длинного счета, больше известном как календарь майя. Многие интерпретировали завершение цикла как абсолютный конец календаря, отсчитывавшего время на протяжении 5 125 лет. На этой почве возникли теории о скором конце света, в том числе из-за столкновения Земли с воображаемой планетой Нибиру. Один житель Китая по этому случаю даже построил собственный Ноев ковчег.

Нумерология Гарольда Кэмпинга

Американский проповедник Гарольд Кэмпинг был одним из самых видных современных предсказателей апокалипсиса. Кэмпинг 12 раз публично предсказал дату конца света, опираясь на различные интерпретации библейской нумерологии. Пожалуй, самым известным из его предсказаний было 21 мая 2011: по его расчетам, именно в этот день 7 000 лет назад случилось библейское наводнение. А когда апокалипсис не настал, он заявил, что ошибся в расчетах и «перенес» дату на 21 октября 2011.

«Истинный путь»

Тайваньский религиозный лидер Хон-Минь Чэнь основал Чэнь Тао — или «Истинный путь». Религиозное движение, которое сочетало элементы христианства, буддизма, теорий заговора об НЛО и тайваньского фольклора. Чэнь утверждал, что Бог собственной персоной появится на американском телевидении 25 марта 1988 — чтобы объявить о своем прибытии на Землю в физической форме, идентичной Чэню. На следующий год он предсказал, что человеческая цивилизация вымрет из-за катастрофического наводнения и «миллионов злых духов». Но члены движения могли спастись, купив билет на космические корабли, замаскированные под облака.

Паника из-за кометы Галлея

Комета Галлея проходит мимо Земли примерно раз в 76 лет, однако ее траектория в 1910 году вызвала серьезные опасения за судьбу планеты. Землю могло погубить либо прямое столкновение, либо ядовитые газы, якобы содержавшиеся в комете. Мир охватила паника, дополнительно подогретая медиа и газетными заголовками. Одна группа людей в Оклахоме попыталась принести в жертву девственницу, чтобы отвадить катастрофу, а консервированный воздух стал ходовым товаром.

Миллеризм

В 1831 году религиозный лидер Уильям Миллер начал проповедовать о скором конце света — он должен был произойти в 1843 году, одновременно со вторым пришествием Иисуса Христа. Миллер собрал 100 000 верующих, которые надеялись, что их доставят в рай по наступлению даты. Но в 1843-м, естественно, ничего не произошло — и проповедник перенес судный день на 1844.

Несушка-пророк из Лидса

В 1806 году домашняя курица в английском Лидсе начала нести яйца, на которых было написано послание — «Христос грядет». Несушку-пророка посетило огромное множество людей, и горожане начали всерьез переживать о приближении судного дня. Правда, вскоре выяснилось, что яйца не были посланиями свыше. Хозяйка курицы сама наносила их на яйца едкими чернилами, после чего… Засовывала назад в бедную курицу.

Великий лондонский пожар

Из-за того, что Библия называет 666 числом дьявола, многие европейские христиане XVII века боялись, что конец света придет в 1666 году. И что-то плохое действительно произошло. Великий лондонский пожар, бушевавший 2-5 сентября того года, уничтожил большую часть города, включая 87 приходских церквей и примерно 13 000 домов. Многие увидели в этом результат пророчества, хотя число человеческих жертв, по меркам разрушений, было удивительно низким.

Монтанизм

Монтанизм — еретическое течение христианство, зародившееся в Фригии (современная Турция) во II веке. Догма течения строилась на видениях его лидера, Монтана, который утверждал, что говорил от лица Святого Духа. Монтанисты верили, что второе пришествие Христа скоро свершится. Многие христианские общины были практически заброшены из-за того, что верующие покинули их и мигрировали на равнину между двумя деревнями — туда, где, по словам Монтана, на грешную землю спустится небесный Иерусалим.