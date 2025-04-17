Открыт минерал, который поможет изучить ядро Земли

Ученые открыли минерал, который поможет изучить ядро Земли и космические тела.

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Ольгафранкит, обнаруженный на территории Норильского рудного района, по составу оказался идентичным минералу, найденному в метеорите Румурути, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

"Ученые Санкт-Петербургского государственного университета открыли новый минерал ольгафранкит в породах Норильска и метеорите Румурути. Минерал может накапливать германий в бескислородных условиях, что важно для понимания формирования космических тел и земного ядра. Это открытие поможет изучить состав ядер планет, так как железные метеориты считаются их обломками", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новый минерал - германид никеля - был обнаружен в породах Норильского рудного района в Красноярском крае. Около 40 лет эти образцы хранились в качестве музейных экспонатов, а сейчас ученые СПбГУ исследовали их с помощью микроскопии. Результатом работы стало описание минерала, который назвали ольгафранкитом в честь российского геолога Ольги Франк-Каменецкой. Ранее фазу такого состава обнаружили в метеорите Румурути - прототипе редкого класса хондритов.

По данным пресс-службы, для многих метеоритов известны прямые связи между содержанием никеля и германия. Это означает, что обнаруженный в земных породах минерал может присутствовать не только в Румурути, но и в других метеоритах.

Как объяснил руководитель исследования, доцент СПбГУ Олег Верещагин, обычно железные и железокаменные метеориты считаются частями ядер астероидов или нижней мантии космических тел, то есть пород, сформированных в условиях высоких температур и давлений. Однако ольгафранкит был найден в породах, сформировавшихся в земной коре, то есть в области низких давлений. Это может изменить представление об образовании некоторых космических тел, так как именно минеральный состав чаще всего служит основой для реконструкции условий формирования геологических объектов.

Ученые установили, что для формирования ольгафранкита в природе должна сформироваться редкая комбинация условий: высокие температуры и обилие восстановителя - вещества, которое отдает электроны, например углерода в виде углей. Кроме того, породы должны обогатиться никелем и германием. Изучив условия формирования ольгафранкита на Земле, ученые показали, что природные германиды могут образовываться без участия высоких давлений, то есть близко к поверхности.