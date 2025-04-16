В столице Кыргызстана открыли IT-хаб

IT-хаб - передовой центр цифровых инноваций и предпринимательства - официально открылся в столице Кыргызстана. Он призван вывести республику на глобальный рынок новых технологий.

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Запустить бишкекский IT-хаб прибыл президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Глава республики тем самым хотел подчеркнуть, насколько важен такой центр для страны.

- Сегодня мир переживает стремительные изменения, - заявил он. - Развитие стран больше не зависит только от природных ресурсов. В прошлом в мире доминировали государства, богатые месторождениями полезных ископаемых или имеющие выход к морю. Сейчас эти факторы уже не являются основными. Мы живем в цифровую эпоху. Иными словами, на первый план вышла способность использовать знания и технологии как ресурс, который может конкурировать с любыми природными ресурсами.

Первым Садыра Жапарова в центре встретил робот БилимБот. Необычный превратник, созданный местными инженерами и программистами, преподнес главе государства сюрприз, приветствовав его на государственном языке: "Саламатсызбы, урматтуу президент мырза!" ("Здравствуйте, уважаемый господин президент!"). Затем он пригласил приятно удивленного главу республики пройти к компьютеру, чтобы запустить центр. Что президент, улыбаясь, и сделал.

IT-хаб площадью 14 тысяч квадратных метров рассчитан на 1500 рабочих мест. Его пространство поделили между собой офисы, коворкинг-зоны, конференц-залы, студии, амфитеатры, переговорные, библиотека, обеденные и игровые зоны. Общий объем инвестиций в его строительство и оснащение составил около двух миллиардов сомов. В центре уже появились первые резиденты: крупнейший в Кыргызстане сервис по торговле, поиску работы и жилья, продакшн-компании и платформа для автоматизированной торговли на криптовалютном рынке.

Кстати

Президент Кыргызстана заявил, что поддерживает каждую инициативу, исходящую от IT-сообщества, а открытие хаба стало ярким примером успешного партнерства между государством и бизнесом. По его словам, в будущем такие центры станут открываться и в регионах республики.