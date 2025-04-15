Российский аналог Instagram* закрыли за неуплату хостинга

Социальная сеть «Россграм», запущенная в 2022 году как российский аналог Instagram*, больше не функционирует. При заходе на сайт пользователи видят лишь заглушку с просьбой продлить услуги конструктора сайтов Tilda, а мобильное приложение для Android не обновлялось с прошлого года. На момент написания заметки страница «Россграма» в магазине приложений Rustore уже отсутствует. В Telegram-канале соцсети упоминалось, что доступ временно ограничен из-за «технических работ», но новых разъяснений от команды проекта так и не поступило.

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Популярность «Россграма» резко упала за последние годы. Если в 2022 году канал соцсети в Telegram насчитывал 175 тысяч подписчиков, то к апрелю 2025-го это число сократилось до 34,5 тысячи. Одной из причин такого спада стали финансовые трудности: выручка основного юридического лица «Россграма» в 2024 году составила лишь 965 тысяч рублей, а прибыль снизилась до скромных 12 тысяч. Для сравнения, в 2022 году доходы компании исчислялись десятками миллионов рублей.

К финансовым проблемам добавились и судебные разбирательства. Петербургский предприниматель Юрий Грошев подал два иска против «Россграма», требуя вернуть 4 миллиона рублей за «неосновательное обогащение». Один из исков был отклонён из-за неоплаты госпошлины, а второй пока находится на рассмотрении.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена