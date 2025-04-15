В России выпустили эксклюзивный iPhone в честь рекорда Овечкина

Специализирующаяся напроизводстве смартфонов и носимой электроники издорогих материалов компания Caviar представила эксклюзивный iPhone, созданный в честь рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Caviar

Дизайн устройства отражает рекорд спортсмена, превысившего рубеж в 895 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, и выполнен с использованием золота 999 пробы и ювелирной эмали.

Особая модель смартфона, получившая название «Ovi 8», станет частью лимитированной серии из восьми экземпляров. В оформлении использованы символика и цвета клуба Washington Capitals, за который выступает Овечкин, а также памятная гравировка с датой, когда спортсмен официально превзошел легендарного Уэйна Гретцки.

Отмечается, что подарок стал традицией, заложенной Caviar девять лет назад, когда Овечкин получил эксклюзивный iPhone перед важным матчем сборной России. Теперь компания решила подчеркнуть значимость нового рекорда спортсмена.

Стоимость устройства начинается от 649 000 рублей.