Ученые расшифровали ДНК Сталина

Ученые расшифровали ДНК Иосифа Сталина. Благодаря этому удалось пролить свет на некоторые аспекты происхождения советского вождя.

Ученые рассказали, что им удалось выяснить после расшифровки ДНК Иосифа Сталина. В частности, им удалось установить его происхождение.

Согласно официальным данным, советский вождь родился в грузинском городе Гори. Его отец был грузином по происхождению.

Несмотря на это, некоторые известные личности заявляли, что Иосиф Сталин имеет осетинские корни. Именно эту загадку попытался разгадать профессор Анатолий Клесов, который изучил ДНК внука Сталина, актера и режиссера Александра Бурдонского.

В образце была обнаружена гаплогруппа G2а. Она свидетельствует о том, что Сталин имел осетинские корни.

В Северной Осетии носителями этой гаплогруппы является более 60% населения. G2а встречается и у других кавказских народов, но в значительно меньшей доле.

Например, в Грузии носителей G2а менее 20%.

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