Acer выпустит дешевый смартфон с камерой от Sony

Acer готовится вернуться на индийский рынок смартфонов 15 апреля при поддержке Amazon. Новый, пока не названный смартфон, будет ориентирован на бюджетный сегмент и оснащен камерой с сенсором Sony. Об этом сообщает издание GSMArena.

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Ожидается, что этот сенсор получит разрешение 64 МП и будет использоваться в основной камере. В дополнение к нему смартфон получит сверхширокоугольный объектив и третий сенсор, который, вероятно, будет выполнять функцию макрокамеры или датчика глубины. Acer позиционирует эту конфигурацию как «редкую тройную камеру в бюджетном 5G-сегменте».

По заявлениям источников, сенсор Sony в основной камере «обещает улучшенное качество съемки при слабом освещении». Не обойдется и без функций искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения изображений, таких как шумоподавление и автонастройка цветопередачи.

Интересно, что разработкой, производством и дистрибуцией смартфонов Acer в Индии занимается компания Indkal Technologies, которая, по всей видимости, получила лицензию на использование бренда Acer. Indkal также производит телевизоры Acer для индийского рынка.

Ожидается, что более подробная информация о новом смартфоне Acer, включая цену и доступность, будет объявлена ближе к дате запуска 15 апреля.