Клиент ChatGPT стал самым скачиваемым приложением для смартфонов в мире

Популярность ChatGPT продолжает стремительно расти, и в марте этого года приложение получило звание самого скачиваемого мобильного приложения (не игры) в мире, по данным Appfigures. Об этом сообщает издание 9to5Mac. Журналисты считают, что пику популярности клиента ChatGPT несомненно способствовал вирусный тренд, заключающийся в генерации изображений в стиле мультипликации японской студии Ghibli.

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Обычно список самых скачиваемых приложений в мире довольно предсказуем, подчеркнули в 9to5Mac. TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как правило, занимают первые две строчки, постоянно меняясь местами. Однако в марте, вероятно, благодаря запуску функции генерации изображений 4o, ChatGPT вырвался на первое место.

Согласно новому отчету Appfigures, количество загрузок приложений выглядит следующим образом:

– ChatGPT: 46 миллионов загрузок (13 миллионов в iOS, 33 миллиона в Android);

– Instagram: 46 миллионов загрузок (5 миллионов в iOS, 41 миллион в Android);

– TikTok: 45 миллионов загрузок (8 миллионов в iOS, 37 миллионов в Android).

Несмотря на то, что большая часть загрузок ChatGPT пришлась на Android, приложение с искусственным интеллектом имело значительное преимущество в iOS над TikTok и Instagram.