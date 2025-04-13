Netflix начал тестировать ИИ-поиск от OpenAI

Netflix запустил бета-тестирование новой поисковой функции, работающей на технологиях OpenAI, которая в теории сделает выбор фильмов и сериалов проще и точнее. Функция, пока доступная только на iOS в Австралии и Новой Зеландии, позволяет искать контент с помощью более абстрактных запросов, включая настроение пользователя, например, «что-то уютное для дождливого вечера». Это выходит за рамки привычных фильтров по жанрам или актерам.

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По словам представителя Netflix Ванессы Чжоу, тестирование скоро расширится до США, но пока ограничено iOS, и планов для других платформ нет. «Мы только начинаем и хотим понять, как это работает для зрителей», — отметила она. Пользователи могут добровольно включить функцию, чтобы опробовать ИИ-поиск, который анализирует запросы и подбирает рекомендации на основе данных платформы.

Это часть тренда, где ИИ все чаще помогает в повседневных задачах. Если тест пройдет успешно, функция может стать стандартом для Netflix, усилив конкуренцию с другими стриминговыми сервисами.