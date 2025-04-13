Бурятия и Монголия впервые провели телемост с МКС

В День космонавтики - 12 апреля - по инициативе Республики Бурятия состоялся первый в истории телемост с Международной космической станцией и Монголией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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В сеансе прямой связи с Землей приняли участие Герой России, летчик-космонавт Сергей Рыжиков и космонавты-испытатели Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков. К ним обратился первый и единственный гражданин Монголии, побывавший в космосе, Герой Советского Союза Жугдэрдэмидийн Гуррагча.

"Мы, русские и монголы, были всегда вместе. Еще задолго до нашей космической истории в 1981 году. В трудные годы для Монголии, 1939 год, мы были вместе, и сегодня мы сидим здесь также вместе. Через годы и события мы вместе. Дорогие коллеги-космонавты, я хочу вам пожелать доброго полета, чтобы выполнили все намеченные вами программы и благополучно вернулись на нашу прекрасную планету, которая называется Земля. И, если есть возможность, выберите место посадки в Монголии!", - обратился к экипажу МКС Гуррагча.

Из Улан-Удэ на связь вышел глава Бурятии Алексей Цыденов, учащиеся Станции юных техников и автор космической экспозиции Леонид Симухин. Он - единственный на Дальнем Востоке мастер по стендовым моделям авиационной и космической техники.

"Россия - это космическая держава. Россия первая осваивала космос, и сегодня она также удерживает лидерские позиции в космосе. Мы запускаем новые космодромы, новые типы ракет. И мы уверенно идем вперед. Об этом должны знать наши дети, наше взрослое поколение. Весь мир должен знать", - подчеркнул Цыденов.