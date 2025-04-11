В России создадут суперпластики для авто, беспилотников и поездов

В России началась разработка «суперпластиков», которые предназначены для использования в автомобилях и беспилотных летательных аппаратах. Проект ведет Центр НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ имени Н. Э. Баумана. По словам директора центра Евгения Александрова, новые материалы помогут увеличить срок службы деталей, так как они будут менее подвержены коррозии и износу, в отличие от металла.

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Речь идет о термопластах, которые применяются, например, для производства автомобильных бамперов. Эти материалы обладают большими сроками службы, так как не ржавеют, а также безопаснее, чем традиционные эпоксидные смолы, которые могут быть хрупкими. Из-за таких свойств автопроизводители уже начали заменять некоторые металлические компоненты на пластиковые, что не влияет на качество автомобилей.

Кроме того, подобные материалы вызывают интерес в железнодорожной отрасли, где они могут быть использованы для создания более совершенных моделей транспорта, таких как легкие электровозы на аккумуляторах, отметил Александров.