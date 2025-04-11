Разработан детальный концепт-план постройки АЭС на Луне

Ученые из России разработали концепт-проект лунной атомной энергостанции, которую они предлагают соорудить на поверхности Луны в приполярном кратере Пири с применением аддитивных технологий и местных ресурсов. Постройка данной АЭС обойдется примерно в 1,95 трлн рублей, сообщила пресс-служба Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ).

"Все работы планируется выполнить роботизированными комплексами на основе солнечных аккумуляторов и радиоактивных источников питания. По предварительным оценкам, строительство станции займет 54 дня, а срок службы составит около десяти лет. После ядерные установки могут быть утилизированы с целью минимизации ущерба лунной экосистемы, а защитное сооружение использовано повторно", - пояснил доцент НИУ МГСУ Вячеслав Белов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечается в сообщении, в последние годы сотни научных коллективов по всей планете работают над созданием технологий, которые позволяли бы использовать солнечный свет и локальные ресурсы Луны для обеспечения будущих лунных баз и колоний кислородом, водой, пищей и всеми остальными необходимыми ресурсами. Ключевую роль в работе всех этих технологий будут играть надежные источники электроэнергии, на роль которых претендуют как солнечные батареи, так и компактные ядерные реакторы.

В частности, специалисты НАСА разработали концепцию ядерной силовой установки Kilopower размером с чемодан, способную вырабатывать порядка 10-40 кВт энергии, чего хватит на снабжение энергией небольшой лунной базы. Первые прототипы этой технологии были успешно протестированы в 2018 году на испытательном полигоне в Неваде. Специалисты НИУ МГСУ разработали первый отечественный проект постройки лунного ядерного реактора, при сооружении которого могут быть впервые применены аддитивные технологии.

Первая российская АЭС на Луне

"Когда мы готовили концепт-проект, мы учли, как будут размещаться ядерные энергетические установки, как обеспечить их безопасную работу в течение всего срока службы станции, а также возможное повторное использование уже возведенных строительных конструкций. Также мы учли природные и климатические условия Луны и архитектурно-строительные аспекты, из каких материалов и конструкций можно сделать защитную конструкцию станции", - пояснила автор проекта НИУ МГСУ Светлана Сазонова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

По замыслу ученых, в центре предлагаемой АЭС будет размещаться группа реакторных установок мощностью по 10 кВт каждая по типу "Ромашка" (опытный образец первой советской ядерной энергетической установки, созданный в 1964 году).

Установки используют энергию деления ядерного материала за счет реакции, протекающей на быстрых нейтронах для выработки электроэнергии при помощи термоэлектрических технологий.

Для защиты станции и расположенного внутри реактора от падения камней и микрометеоритов, температурных колебаний и радиационного излучения ученые разработали специальное защитное сооружение - круглый вал, выполненный из местного лунного грунта, а также экран из кевлара, высокопрочного и устойчивого к разрывам синтетического волокна. В качестве основного ограждающего материала также предлагается использовать реголит, что защитит кевлар от температурных колебаний и снизит затраты на доставку материалов на Луну.

Стоимость строительства АЭС в приполярном кратере Пири на Луне, по оценкам авторов проекта, составит около 1,95 трлн рублей. Основными статьями расходов станут проектирование, разработка оборудования, транспортировка грузов с помощью ракеты-носителя класса "Энергия" и создание соответствующей инфраструктуры. Ее сооружение обеспечит постоянное присутствие России на Луне и создаст технологический задел в лунной и марсианской гонке с другими ведущими космическими державами и частными компаниями, подытожили ученые.