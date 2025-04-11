Apple объявила о возвращении iPhone в Индонезию

Apple официально объявила о снятии запрета на продажу iPhone 16 в Индонезии и возвращении гаджетов в продажу. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил старший вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак.

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В октябре 2024 года правительство Индонезии запретило продажу iPhone 16 в стране из-за нарушения компанией своих инвестиционных обязательств. Местные власти потребовали от Apple значительных инвестиций. Изначально компания вложила $109 млн в академию разработчиков и $10 млн в локальное производство.

Однако, по данным властей, обещания Apple не были полностью выполнены, что и привело к запрету продаж iPhone 16 в стране. Затем Apple предложила увеличить свои производственные расходы в стране до $100 млн, но индонезийское правительство настаивало на инвестициях в размере $1 млрд.

До введения запрета Apple успела поставить в Индонезию лишь 9000 iPhone 16, что несоизмеримо мало для страны с населением более 283 млн человек. Пятимесячный простой мог дорого обойтись Apple и жителям Индонезии, где предусмотрены ограничения на использование купленных в других странах смартфонов путем их обязательной регистрации.