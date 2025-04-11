Симоньян призвала полностью запретить YouTube в России

Видеохостинг YouTube должен быть полностью запрещен на территории России.

Об этом в рамках Общественно-делового форума «Евразия — территория традиционных ценностей» заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз», — заявила она.

По словам Симоньян, запрет на использование YouTube следует установить родителям для своих детей, чтобы огородить их от деструктивного контента. Она добавила, что если давать детям выбор и вседозволенность, то они будут смотреть не то, что им полезно.

Главный редактор RT отметила, что природа детей заключается в том, что они «скорее будут есть шоколадку, закусывая пирожным», чем выбирать для себя лосось на пару.

В декабре прошлого года глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что YouTube может возобновить работу в России при условии соблюдения сервисом требований национального законодательства. По его словам, у видеохостинга уже продолжительное время наблюдаются технические сбои, вызванные его собственной политикой отказа от обслуживания сложного оборудования.