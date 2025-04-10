Подсчитана стоимость сборки iPhone в США

Если iPhone начнут собирать в США, его цена вырастет в три раза. Стоимость производства подсчитал CNN.

В публикации отмечается, что если корпорация Apple примет решение собирать свои iPhone на заводе в Западной Вирджинии или Нью-Джерси, цена устройства составила бы 3500 долларов. Об этом предупредил аналитик Дэн Айвз из инвестиционной компании Wedbush.

По словам Айвза, если бы компания перевела в США только десять процентов производства, это стоило бы ей трех лет и 30 миллиардов долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. Повышенные тарифы вступают в силу немедленно.