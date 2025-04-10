Нейросеть Сбера успешно сдала экзамены на врача-гастроэнтеролога

Нейросетевой помощник, GigaChat, от Сбербанка успешно прошёл экзамен по гастроэнтерологии в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ). Это означает, что теперь пользователи могут получать точные и профессиональные ответы на вопросы, связанные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, от модели, которая прошла обучение на уровне ординатуры. Модель уже помогала в кардиологии, неврологии, педиатрии и в других областях медицины, и её знания продолжают расти.

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По словам Сергея Жданова, директора Центра индустрии здоровья Сбербанка, этот экзамен стал ещё одним шагом на пути к интеграции искусственного интеллекта в здравоохранение. Он отметил, что всего несколько десятилетий назад представить, что ИИ будет сдавать экзамены в медицинских вузах, было невозможно, но теперь это стало реальностью. В УГМУ подчеркнули, что применение искусственного интеллекта в диагностике болезней органов пищеварения имеет огромный потенциал, учитывая растущие проблемы с заболеваниями ЖКТ в регионе.

GigaChat уже прошёл несколько медицинских аккредитаций, включая экзамены по лечебному делу, кардиологии, педиатрии и неврологии. Вице-президент Сбербанка Пётр Колтыпин отметил, что использование ИИ помогает врачам с рутинными задачами и позволяет облегчить жизнь пациентам, особенно в удалённых регионах. С помощью GigaChat люди смогут быстро оценить свои симптомы и понять, к какому специалисту им стоит обратиться.